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25.03.2020

Burun ve boğazı koronavirüsten korumak için ne yapmalı? Tuzlu su işe yarar mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Koronavirüsle mücadelede en önemli etken güçlü bir bağışıklık sistemi. Virüsün vücuttaki bulaştığı en kritik yerler ise boğaz ve burun. A Haber canlı yayınına katılan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, burun ve boğazın bağışıklığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özdoğan, vatandaşlar tarafından merak edilen soruları da yanıtladı. Koronavirüse çare bulunacak mı? Salgın nasıl yayılıyor? Ne zamana kadar sürecek?​ Grip ile koronavirüs arasında ne fark var? Burun ve boğaz nasıl korunur? Tuzlu su işe yarar mı? Bu soruların cevaplarını yanıtlayan Özdoğan, yakında yeni testlerin geleceğini ve virüsü geçirip geçirmediğimizi anlayabileceğimizi belirtti.

Koronavirüsle mücadelede en önemli etken güçlü bir bağışıklık sistemi. Virüsün vücuttaki bulaştığı en kritik yerler ise boğaz ve burun. A Haber canlı yayınına katılan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, burun ve boğazın bağışıklığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özdoğan, vatandaşlar tarafından merak edilen soruları da yanıtladı. Koronavirüse çare bulunacak mı? Salgın nasıl yayılıyor? Ne zamana kadar sürecek? Grip ile koronavirüs arasında ne fark var? Burun ve boğaz nasıl korunur? Tuzlu su işe yarar mı? Bu soruların cevaplarını yanıtlayan Özdoğan, yakında yeni testlerin geleceğini ve virüsü geçirip geçirmediğimizi anlayabileceğimizi belirtti.

BURUN VE BOĞAZ NASIL KORUNUR?

Özdoğan, "Virüs burundan ve ağızdan giriyor. Burnumuzun ve boğazımızın bağışıklık sisteminin de güçlü olması lazım. Hipertonik burun damlası, eczanelerde var koronavirüsü öldürmüyor ama lokal bağışıklığı güçlendiriyor. Boğaz için de İyot içeren gargara sabah akşam" ifadelerini kullandı.

YENİ TESTLER GELİYOR

Özdoğan, yeni testlerin çalışmasının yapıldığını ve bu testlerle artık kişinin virüsü geçirip geçirmediğinin anlaşılacağını belirtti.

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