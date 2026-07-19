Balkanlardan gelen uzun çekirgeler Trakya ve İstanbul'da görüldü

Balkanlar üzerinden gelen uzun çekirgeler, temmuz ayında Trakya ve İstanbul'un çeşitli noktalarında görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme gelen çekirgeler, özellikle Edirne, İstanbul ve çevre illerde vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Uzmanlar, söz konusu canlıların mevcut bilgiler doğrultusunda insanlara doğrudan saldırgan bir özellik taşımadığını belirtirken, doğal dengenin korunması amacıyla gereksiz kimyasal ilaç kullanılmamasını ve gözlemlerin ilgili tarım müdürlüklerine bildirilmesini öneriyor.