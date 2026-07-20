ÖZEL DOSYA | Kıbrıs Barış Harekatı'nın bilinmeyenleri A Haber'de

Kıbrıs'ta Türk toplumuna yönelik saldırılar ve artan şiddetin ardından Türkiye, garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Yakın tarihin en kritik askeri operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen harekât, adadaki Türklerin güvenliği açısından bir dönüm noktası oldu. Enosis hedefi, EOKA terörü, Kanlı Noel saldırıları ve harekata giden sürecin tüm ayrıntıları; dönemin tanıkları, Kıbrıs gazileri, mücahitler ve uzman isimlerin değerlendirmeleriyle A Haber'in özel dosyasında ekrana taşındı. Tarihe geçen çıkarmanın perde arkası, kahramanlık hikayeleri ve harekatın bilinmeyen yönleri bu özel çalışmada izleyiciyle buluşuyor.