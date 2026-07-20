Japon Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken nükleer çıkışı

Japonya Savunma Bakanı'nın nükleer silahlara ilişkin açıklamaları, Asya-Pasifik'te güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bazı Avrupa ülkelerinin nükleer caydırıcılık yönünde adımlar attığına dikkat çeken Bakan, Japonya'nın da bu konuyu tartışmaktan kaçınmaması gerektiğini ifade etti. Açıklamalar, Çin ile artan bölgesel gerilimler nedeniyle Tokyo'nun savunma politikalarında yeni bir döneme girip girmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Pekin yönetiminin açıklamalara verdiği ilk tepki ve bölgedeki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'den canlı yayında aktardı.