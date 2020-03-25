Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Kimler test yaptırabilir? İşte A Haber ekranlarında canlı yayında koronavirüs testi |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasının ardından birçok merkezde koronavirüs testleri yapılıyor. Ülkemizde koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Kimler test yaptırabilir? A Haber ekibi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ni ziyaret edip koronavirüs testinin nasıl yapıldığını merkezinden görüntüledi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Mikrobiyoloji Laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Barış Otlu detayları A Haber ekranlarına aktardı. İşte canlı yayında koronavirüs testi...