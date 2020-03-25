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Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayıları? Kaç kişi hayatını kaybetti? |Video
Çin'de ortaya çıkıp kıtalara yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de can kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. Gün geçtikçe hasta sayısı artarken raporlara göre vaka sayısındaki artış ortalamanın altında devam ediyor. Günlük artış hızına baktığımız zaman sosyal izolasyonun etkili olduğu gözler önüne geliyor. Ne kadar evde kalırsak bu hızın gittikçe düştüğü görülüyor. İşte Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka sayıları...
Çin'de ortaya çıkıp kıtalara yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de can kayıplarına sebep olmaya devam ediyor. Gün geçtikçe hasta sayısı artarken raporlara göre vaka sayısındaki artış ortalamanın altında devam ediyor. Günlük artış hızına baktığımız zaman sosyal izolasyonun etkili olduğu gözler önüne geliyor. Ne kadar evde kalırsak bu hızın gittikçe düştüğü görülüyor.
İŞTE TÜRKİYE'DE GÜN GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
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