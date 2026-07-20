Çetelere bilgi sızdıran 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik soruşturmada, bazı kamu görevlilerinin örgüt üyelerine bilgi sızdırdığı iddiasıyla önemli bir operasyona imza atıldı. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 27'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmadaki son gelişmeleri ve operasyonun ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, canlı yayında aktardı.