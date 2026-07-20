Mersin'de doğal floradan üretilen şifalı bal sofralara hazırlanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Taşdüştü Yaylası'nda bal sağımı sezonu başladı. Yaklaşık 1700 metre rakımda, zengin doğal flora sayesinde üretilen ballar geleneksel yöntemlerle peteklerden süzülerek hasat ediliyor. Arıcılar, aylar süren emeğin ardından elde edilen doğal balı tüketiciyle buluşturmaya hazırlanırken, yayladaki bal sağımının tüm aşamaları da görüntülendi. Doğal üretim sürecini ve bölgedeki hasat heyecanını A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, Kameraman Okan Can Sapkayalı ile birlikte yerinde görüntüleyerek ekrana taşıdı.