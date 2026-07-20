Dev çekirgeler İstanbul'da! Zararlı mı, ne yapılmalı?

*İstanbul'un birçok ilçesinde son günlerde görülen dev çekirgeler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Balkanlar'dan geldiği değerlendirilen ve bazıları yaklaşık 20 santimetreye ulaşan çekirgeler, sokakların yanı sıra balkon ve evlerde de görülmeye başladı. Uzmanlar, sıcak hava koşulları ile Trakya'daki hasat döneminin popülasyon artışını etkileyebileceğini belirtirken, ekolojik dengenin korunması açısından çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguladı. Dev çekirgelerin insan sağlığına etkileri, neden görüldükleri ve alınması gereken önlemleri Akademisyen Prof. Dr. Ali Satar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.