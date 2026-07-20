Belçika'dan tarihi karar: İsrailli işgalcilerin ürünleri Belçika'ya giremeyecek
Belçika hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ülkeye ithalatını yasaklama kararı aldı. Mevcut ithalat izin sistemi üzerinden uygulanacağı belirtilen düzenleme, Avrupa'da İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Kararın ardından gözler, benzer adımların diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından atılıp atılmayacağına çevrildi.