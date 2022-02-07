07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 12:39
Ankara Polatlı’da hemzemin geçitten geçmek isteyen bir araca yük treni çarptı. Olay yerine yapılan ilk tespitlere göre, hemen hemen 300 metre sürüklenen araçtaki 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri… Feci kaza Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşti.

TRENİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Öte yandan treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Bayılan sürücü dehşet saçtı
Bayılan sürücü dehşet saçtı
Sahte saat operasyonu!
Sahte saat operasyonu!
Buzun altında eliyle yakaladı! İşte tekniği
Buzun altında eliyle yakaladı! İşte tekniği
Ergene’nin debisi 10 kat arttı
Ergene'nin debisi 10 kat arttı
İşçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı!
İşçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı!
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
Dilara Şahin’in sağlık durumu nasıl?
İstanbul Adli Tıp’ta mesai değişikliği
İstanbul Adli Tıp'ta mesai değişikliği
Ölüm üzerinden algı operasyonu!
Ölüm üzerinden algı operasyonu!
Ağıla girince şoke oldu!
Ağıla girince şoke oldu!
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme!
Daha Fazla Video Göster