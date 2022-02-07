Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Ankara Polatlı’da hemzemin geçitten geçmek isteyen bir araca yük treni çarptı. Olay yerine yapılan ilk tespitlere göre, hemen hemen 300 metre sürüklenen araçtaki 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri… Feci kaza Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşti.

TRENİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Öte yandan treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.