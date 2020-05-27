Son dakika: Adnan Menderes'in Aydın'da çiftliği darbenin izlerini taşıyor! Vatandaşlardan "müze olsun" önerisi |Video

Son dakika haberi... Türkiye demokrasi tarihinin utanç günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.. Merhum Başbakan Adnan Menderes’in önemli bir kısmının geçtiği Aydın Koçarlı’daki çiftlik evinde hala izler taze... A Haber ekibi o çiftliği ziyaret etti. Muhtar Mehmet Demir, “Menderes’in köylüsü olmaktan her zaman onur duydum” dedi. Vatandaşlar ise “Burası Adnan Menderes’in çiftliği dediğimiz zaman bile gururla söylüyoruz. O insanların yeri dolmaz. Müze olsa daha güzel olur.” ifadelerini kullandı.

Türkiye demokrasi tarihinin utanç günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in önemli bir kısmının geçtiği Aydın Koçarlı'daki çiftlik evinde hala izler taze... A Haber ekibi o çiftliği ziyaret etti. Muhtar Mehmet Demir, "Menderes'in köylüsü olmaktan her zaman onur duydum" dedi.

"ÇİFTLİK MÜZE OLSUN"

Vatandaşlar ise "Burası Adnan Menderes'in çiftliği dediğimiz zaman bile gururla söylüyoruz. O insanların yeri dolmaz. Müze olsa daha güzel olur." ifadelerini kullandı.