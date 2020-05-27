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Son dakika: Yassıada’da görevli asker demokrasi şehidi Adnan Menderes’in son anlarını anlattı |Video
Son dakika haberi... Demokrasi tarihine kara leke: 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde Yassıada'da görevli olan asker Halit Selvi, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. "Menderes’i boşuna idam ettiler" ifadelerini kullanıp son anlarını anlatan Selvi, “Celseler bittiği zaman Menderes o gün bir anda hasta oldu dediler… Bir baktık boyunlarında boğazlarında hortumlar takılı ve o güne Menderes’in gıyaben infazı verildi." dedi.
Son dakika haberi... Demokrasi tarihine kara leke: 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde Yassıada'da görevli olan asker Halit Selvi, yaşadıklarını A Haber'e anlattı. "Menderes'i boşuna idam ettiler" ifadelerini kullanıp son anlarını anlatan Selvi, "Celseler bittiği zaman Menderes o gün bir anda hasta oldu dediler… Bir baktık boyunlarında boğazlarında hortumlar takılı ve o güne Menderes'in gıyaben infazı verildi." dedi.