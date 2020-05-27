Adnan Menderes ile eşi Berin Menderes'in Yassıada mektupları!
Demokrasi tarihine kara leke olarak geçen kanlı 27 Mayıs Darbesi'nin 60.yılında Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, demokrasi şehidi Adnan Menderes ile eşi Berin Menderes arasındaki "Yassıada mektupları"nı köşesine taşıdı.
Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Adnan Menderes ile eşi Berin Menderes arasında geçen mektupları bugün köşesinde paylaştı.
İşte Yavuz Donat'ın yazısının tamamı:
Bugün 27 Mayıs... Çok partili demokrasinin, henüz 14 yaşındayken, bağrına hançerin saplandığı gün.
60 yıl geçti... Yara hala kanıyor.
Bugün... Zaman tünelinden... Birkaç mektubun, birkaç satırını paylaşalım.
Berin Menderes'ten, "Yassıada'daki Adnan'cığına."
Ve Adnan Menderes'ten "Sevgili Berin'ine."
***
Dua
Adnancığım,
Yassıada'dan ilk sıhhat haberini gece aldık... Ne kadar sevindik bilemezsin.
Her an sana dua ediyoruz.
Sıhhat ve selametle bize seni kavuşturması için Allah'a yalvarıyoruz.
Berin Menderes
***
Allah şahit ki...
Çok sevgili Adnan'ım,
Istırapların en müthişi ne zaman sona ereceği bilinmeyeni.
Bitmek tükenmek bilmeyen günler ve gecelerde naçiz mektuplarım seni bir an olsun avutabildiyse ne mutlu bana.
Allah şahidimizdir ki, ne senin bir suçun, ne de bizim bir günahımız var.
Berin Menderes
***
"Biricik"
Biricik Berin'im,
Ne kadar üzgün, müteessir (Üzgün) olduğunu nasıl bilmez olabilirim?
Her gün değil, mektuplarını her an bekliyorum. Binlerce öperim.
Adnan Menderes
***
Hasret
Berin'im,
Benim için sıhhatine iyi bak... Ne derin bir sevgi ve nasıl bir hasretle hep seni düşünüyorum, bilemezsin.
Binlerce öperim sizi yavrum, Berin'im.
Adnan Menderes
***
Ramazan duası
Adnancığım,
Ramazan-ı Şerif'in cümlemiz için hayırlı, uğurlu olmasını dilerken, gelecek ramazanları, bayramları bir arada idrak etmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Dün gece Aydıncığım'la kalktık. O da oruç tutmak, sana dua etmek istedi. Allah kabul etsin masum yavrumun dualarını.
Yüzünden, gözlerinden, hasret, muhabbetle öper, kucaklarız sevgili Adnancığım.
Berin Menderes
***
Özlem
Adnancığım,
Bir arada yaşamaya başladığımız günden beri, iki aydan fazla senden ayrı kalmamıştım.
Yarabbi, tam on ay bitiyor.
İçimiz nasıl bir hasret ve iştiyakla (Özlemle) dolu.
Bayramda olsun ailelerin birbirini görmelerine müsaade etselerdi.
Berin Menderes
"Milyonlarca"
Berin'im
Büyük Allah'ım seni hayırlısı ile görebilmek, size kavuşabilmek lütfunu esirgemez inşallah.
Sen Berin'imi, Aydın'ımı milyonlarca öperim
Adnan Menderes
***
İç sızısı
Adnancığım,
Aydın'ımla dün gece biraz çıktık.
Bahçelerden iğde, hanımeli kokuları etrafa yayılıyor, ortalık mis gibi kokuyor.
İçim nasıl sızladı.
Senin kadar havayı, suyu, yürümeyi seven az bulunur.
Sabah namazında dualar kabul olur diye bol bol dua ettim.
Seni bize kavuşturması, ıstırap ve tahammülsüz hasrete nihayet vermesi için.
Boşlukta istinatsız (Dayanaksız) kalmış gibiyim.
Berin Menderes
***
Hüzün
Berin'im,
Hayatım... Dün o kadar bekledim, mektubun gelmedi.
Hüznüm bir kat daha arttı.
Bugün alırım inşallah.
O dayanılmaz hasretini bir derece hafifleten, ayrıca heyecan veren, sevgini getiren, nefes alma imkânı veren mektupların.
Görülmemiş bir sevgi ve iştiyakla (Özlemle) güzel yüzünü öperim Berin'im.
Adnan Menderes
***
Savunma
Adnancığım,
Dün gece radyodan müdafaanı (Savunmanı) hıçkırıklar içinde dinledim.
Kalbim duracak zannediyordum.
İşlemediğiniz, en küçük kabahatiniz olmayan davaların müdafaalarını yapmak... Buna mecbur olmanız beni nasıl kahrediyor bilemezsin.
Allah sana sabır, metanet, kuvvet versin.
Hâkimlerimize de insaf versin.
Çünkü sizin kadar bigünah (Günahsız) sanık olmamıştır.
Berin Menderes
***
Yaşlı gözler
Adnancığım,
Bazen yazdıklarımız ne kadar birbirine uyuyor.
Sana, yeni mektubun gelinceye kadar eskisini elimizden düşürmediğimizi, durup durup okuduğumuzu yazdım.
Sen de mektubunda, yenisini alıncaya kadar eskisini okumakla avunduğumuzu yazıyorsun. Bu sözün içimi rikkatle (İncelikle) doldururken, gözlerimden de yaşlar boşandı.
Berin Menderes
***
Istırap
Berin'im benim,
Benim ıstırabımın aslı sen ve siz... Hasretimiz.
Bir dağ başında tek başımıza olsaydık, bu ıstırabım olmazdı.
Mektuplarınla her an yetiştin ve bu sayede hasretin acısına dayanabilmek imkânını bulabildim.
Sana o kadar içten sevgi ve duygularla bağlıyım ki, böyle bir hasret ve sevgi ile seni binlerce öperim.
Biricik Berin'im benim.
Adnan Menderes
***
Şükran
Adnancığım,
Bugün müessif Londra uçak kazasının ikinci yıldönümü.
Bu feci ve müthiş kazadan, mucize gibi, seni sağ kurtaran ve bize yeniden bağışlayan büyük Allah'a şükranlarımı sunarken, seni bugünkü durumdan, büyük üzüntü ve ıstıraplardan da tez vakitte kurtarmasını, sıhhat ve selametle seni bize kavuşturmasını dua ve niyaz etmekteyiz.
Berin Menderes
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