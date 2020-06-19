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Son dakika: Adalar Kaymakamlığından elektrikli araç kararı! İBB'nin başvurusu reddedildi |Video

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Giriş: 19.06.2020 13:14
Güncelleme:19.06.2020 13:23
Son dakika haberi... Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

İBB'nin Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli aracın kullanımı ile ilgili Adalar Kaymakamlığı'dan izin talep etti. Adalar Kaymakamlığı Adalar'da kullanılacak araçların Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymadığı için taleplerini reddetti. Kurallara uymayarak izinsiz kullanılacak araçlara ise idari para cezası uygulanacak.

Adalar Kaymakamlığından elektrikli araçlarla ilgili flaş karar ADALAR KAYMAKAMLIĞINDAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ FLAŞ KARAR

İZİN TALEP EDİLDİ

Kaymakamlığın yazılı yaptığı açıklama şu şekilde: "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2020 tarih ve 88894955-622.01-24130 sayılı yazınız. İlgi sayılı yazınızda Adalarda kullanılmak üzere 60 adet elektrikli araç alındığı, bahse konu araçların sahada teknik kontrollerinin yapılması ve araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi, test sürüşlerinin yapılması için gerekli iznin verilmesi talep edilmiştir.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna Adalarda elektrikli araç tepkisi CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA ADALAR'DA "ELEKTRİKLİ ARAÇ" TEPKİSİ

BELGELER YOK!

Bu kapsamda yazıda adı geçen araçların, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1 a/l (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergâhların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup, ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacak ve araçlar trafikten men edilecek"

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