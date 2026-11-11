İran'dan ABD ve İsrail'e füze mesajı! Yer altındaki yeni füze şehrini tanıttı

İran, yer altında inşa edilen yeni füze kentinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İran Genelkurmay Başkanı ve Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı'nın katıldığı tanıtımda Tahran yönetimi, füze kapasitesinin hala güçlü olduğu mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın füze kapasitesinin yüzde 90'ını imha ettiklerine yönelik açıklamasına karşılık İran, kapasitesinin savaş öncesinden daha iyi durumda olduğunu savundu. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, COP31 kapsamında düzenlenen zirveye katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında son gelişmeleri aktardı.