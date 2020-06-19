19 Haziran 2020, Cuma
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Adalar Kaymakamlığından elektrikli araçlarla ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre; Adalar Kaymakamlığı, 'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu 'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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ADALAR KAYMAKAMLIĞINDAN ELEKTRİKLİ ARAÇ KARARI!

Adalar Kaymakamlığı, 'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu 'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

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