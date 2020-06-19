19 Haziran 2020, Cuma
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'da "elektrikli araç" tepkisi

Adalar'da, atlı faytonların yasaklanmasının ardından () elektrikli araçların hizmete alınması edildi. Kendilerine "" adını veren bir grup, ’li İBB Başkanı ’na tepki gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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İMAMOĞLU'NA PROTESTO ŞOKU! ŞOVU KURSAĞINDA KALDI

Başkanı , elektrikli araçların hizmete alınması için belediye yetkilileri ve beraberindekilerle 'ya gittiği sırada, iskelede toplanan bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Adalar'da elektrikli araç tepkisi CHP’Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA ADALAR'DA "ELEKTRİKLİ ARAÇ" TEPKİSİ

"YAŞAM ALANINA OTOBÜS GİRMESİN"

Kendilerine "" adını veren grup, ellerindeki dövizler ve sloganlarla elektrikli araçların kullanımına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Zeynep Alpar, yaşam alanlarına otobüsün sokulmasını istemediklerini söyledi.

"YANLIŞ BİR HAMLE"

Motorlu araçlarla Adalar'ın her noktasına daha fazla insanın gideceğini savunan Alpar, "Bu Adalar'da orman yangınlarına, bisiklet kazalarına, atlar ve insanlar üstünde büyük baskıya neden olan turizmi, rant hırsını körükleyecek, yapılaşmayı da artıracak yanlış bir hamle." diye konuştu.

YANILTICI REKLAM VİDEOLARI

İBB'yi at karşıtı tavır içerisinde olmakla suçlayan Alpar, belediyenin elindeki at sayısını, atların ölüm nedenlerini, nasıl sahiplendirileceğini açıklamak yerine yanıltıcı reklam videoları çektiğini söyledi.

"Otobüs atın kurtarıcısı değil, katilidir." diyen Alpar, şunları kaydetti:

"Atlar ve Adalar için seçenekler 'faytonda atların eziyet görmesi' ile 'motorlu araçlarla şehirleşmek' gibi iki şıkka indirgeniyor. Biz buna karşı kendimiz için ne istiyorsak atlar için de aynısını istiyoruz. Hapsedilmemek, uygun barınma ve yaşam ortamı, denetlenen ve doğru şartlarda çalışmak, Adalar'dan sürgün edilmemek. Adalar'da kullanılmak istenen motorlu araçlar, adada yaşayanların ulaşım ihtiyacına hizmet etmiyor. Adalar'a gelip otobüsle ormanda tur atmak, ulaşım da ihtiyaç da değil."

Adalar Kaymakamlığından elektrikli araçlarla ilgili flaş karar ADALAR KAYMAKAMLIĞINDAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ FLAŞ KARAR

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