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SON DAKİKA! 20 Kasım Kovid-19 tablosu açıklandı! Vefat sayısı 200'ün üzerinde...

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Giriş: 20.11.2021 19:34
Güncelleme:20.11.2021 19:36
Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulundu. Peki; Türkiye'de son 24 saatte kaç kişi Kovid-19'dan vefat etti, vaka rakamları ne kadar oldu? Aşılamada son durum ne? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 20 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

BAKAN KOCA: BU ORAN TABLODA %80,5 GÖRÜNÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNÜN VE GEÇMİŞ GÜNLERİN TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

12 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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