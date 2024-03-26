Solingen'de yangın faciası! Biri bebek 4 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde dün gece kan yangında bir aile yok oldu. Anne, baba ve iki kızı hayatını kaybetti. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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