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Soğuk ve yağışlı hava ne zamana kadar sürer? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi: Sıcaklıklar tavan yapacak

Soğuk ve yağışlı hava ne zamana kadar sürer? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi: Sıcaklıklar tavan yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 11:18
Yağışlı havalar hafta boyunca devam edecek mi? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tek, "Soğuk hava öncelikle Marmara’yı etkisine aldı yavaş yavaş yurdun doğu kesimlerine doğru kayıyor. Soğuk hava sürecek. Hafta sonuna kadar devam ediyor. 1-2 günlük değil. Ama yağışlar aralıklı. Yarından itibaren tekrar bir yağış gelecek İstanbul’a. Perşembe kesilecek. Cuma günü tekrar yağış gelecek. Yağışların ara ara geçişlerini göreceğiz. Önümüzdeki hafta sıcak günler bizi bekliyor. Pazartesinden itibaren sıcaklıklar yükselecek. Özellikle ayın 17’si ve 20’sine doğru tavan yapacak sıcaklık değerleri. 20-25 dereceleri göreceğiz bahar biraz daha hissedilecek gözüküyor." dedi.
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Soğuk ve yağışlı hava ne zamana kadar sürer? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi: Sıcaklıklar tavan yapacak
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