14 Eylül 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sofraların vazgeçilmezi çıtır çıtır simitler! En güzel simit hangi şehre ait?
Simit neredeyse herkesin sıklıkla tükettiği atıştırmalıklarımızdan biri. Beğenilerek tüketilen simit en önemli öğün arası lezzetlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Kıvamı, kokusu ve tadıyla sadece damağımızda hoş bir lezzet değil, ruhumuzda da nostaljik duygular uyandırıyor. İşte simidin hikayesi...