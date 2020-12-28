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Sodanın içinden çıkan örümcek hayrete düşürdü! Binlerce liralık manevi tazminat davası açtı
Esenyurt'ta yaşayan Metehan Dağdelen, bir zincir marketten satın aldığı 6'lı maden suyundan kapağı açılmamış şişelerden birinin içinde örümcek çıkması üzerine Tüketici Mahkemesine başvurdu.
Esenyurt'ta yaşayan Metehan Dağdelen, bir zincir marketten satın aldığı 6'lı maden suyundan kapağı açılmamış şişelerden birinin içinde örümcek çıkması üzerine Tüketici Mahkemesine başvurdu.