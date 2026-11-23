Sarıyer'de aslan korkusu sürüyor! Mahalle sakini: "Korkudan uyuyamıyorum"

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslanın görülmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri ormanlık alanda güvenlik çemberi oluştururken, aslanın bulunduğu bölge dron ve termal kameralarla takip ediliyor. A Haber muhabiri Merve'nin mikrofon uzattığı mahalle sakini, yaşadığı korkuyu "Kedi köpek beslendiğini duyduk da aslan hiç duymadık. Çok şaşkınız şu anda. Uyuyamıyorum yani korkudan" sözleriyle anlattı. Uzman veteriner hekimlerin aslanı uyuşturarak güvenli şekilde yakalaması planlanırken, hayvanın nereden geldiği henüz bilinmiyor.