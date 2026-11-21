Coğrafi işaretli Buldan kestanesinin dalından sofraya uzanan yolculuğu

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi'nde ekim ayında hasat edilen coğrafi işaret tescilli kestaneler, tadını ve aromasını alması için yaklaşık bir ay boyunca eğrelti otlarının altında bekletildikten sonra iş makineleriyle kabuklarından ayrılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılıç'ın yüksek rakımlı dağ köylerinden aktardığı hummalı çalışma sürecini değerlendiren Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, tamamen doğal ve ilaçsız olan üründe bu yıl 400 ile 500 ton arasında rekolte beklendiğini ve toptan fiyatların 200-250 bandında seyrettiğini açıkladı.