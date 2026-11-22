Ankara'da 2 boz ayının vurulmasına soruşturma! Teftiş Kurulu devrede

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve konunun tüm yönleriyle incelenmesi için Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini duyurdu. Yapılacak incelemelerde ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtilirken yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.