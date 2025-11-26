26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye'de yapılacak
SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak

SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye'de yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 02:42
TÜSEB ile Polifarma arasında imzalanan protokolle SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen’in yerli üretimi başlıyor. Türkiye, nadir ve genetik hastalıkların tedavisinde kritik etken maddeleri geliştiren sayılı ülkeler arasına girerken, TÜSEB–Biosys ortaklığında üretilen dünyadaki ilk ev tipi mekanik ventilatör “Bioxy” de tanıtıldı.
SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye'de yapılacak
Kocaeli merkezli 11 ilde sahte bungalov operasyonu
Kocaeli merkezli 11 ilde sahte bungalov operasyonu
Geçit kaldırma çalışması çileye dönüştü
Geçit kaldırma çalışması çileye dönüştü
Pidecide mide bulandıran görüntü!
Pidecide mide bulandıran görüntü!
Böcek ailesinin ölümünde ‘fosfin gazı’ şüphesi
Böcek ailesinin ölümünde ‘fosfin gazı’ şüphesi
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi
Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi
İnegöl’de kanlı cinayetin zanlısı tutuklandı
İnegöl'de kanlı cinayetin zanlısı tutuklandı
Motosikletle kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Motosikletle kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
Karısını öldüren zanlının vurularak yakalanma anı kamerada
Karısını öldüren zanlının vurularak yakalanma anı kamerada
Dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
Dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
Daha Fazla Video Göster