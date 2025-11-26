SMA ilaçlarının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak

TÜSEB ile Polifarma arasında imzalanan protokolle SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen’in yerli üretimi başlıyor. Türkiye, nadir ve genetik hastalıkların tedavisinde kritik etken maddeleri geliştiren sayılı ülkeler arasına girerken, TÜSEB–Biosys ortaklığında üretilen dünyadaki ilk ev tipi mekanik ventilatör “Bioxy” de tanıtıldı.