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Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

İHA
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Giriş: 21.06.2024 09:08
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.
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