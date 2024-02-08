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Şişli’de şaşkına çeviren olay! Estetik oldu parasını ödemeden kaçmaya çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 18:58
İstanbul Şişli’de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, para ödememek için ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı. Çalışanlar durumu fark edince kadın kaçamadan yakalandı.
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