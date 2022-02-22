Şişli’de kiracısına ulaşamayınca polisi aradı: Salonda cesedi bulundu

İstanbul Şişli’de seyyar satıcılık yapan 41 yaşındaki Nijerya uyruklu adama, ev sahibi hemen hemen 15 gün boyunca ulaşamadı. Bu durumun üzerine ev sahibinin polise yaptığı ihbar sonucunda olay yerine giden ekipler Nijeryalı adamın cesedini buldu.

Olay, geçen gün saat 12.00 sularında Şişli Kuştepe'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir binada bulunan dairenin sahibi adam, evini kiraya verdiği Nijerya uyruklu 41 yaşındaki Idahosa Alexander Prince'ye neredeyse 15 gün boyunca ulaşamadı. Bu durumun üzerine ev sahibi, kiracısına ulaşamadığını ve başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünerek emniyet güçlerine durumu bildirdi.



EKİPLER BALKONDAN EVE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kapıyı kimsenin açmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giriş yaptı.

15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Kapıyı açan polis, Prince'yi evin salonunda üzerinde kıyafetleriyle yüzüstü yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin adamın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda ise yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayı duyan mahalleli ise çalışmaları izledi.



ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri eve girerek adamın cansız bedeni üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi darp ve kesici alet izine rastlanılmadı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Prince'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme sonucu belli olacak.