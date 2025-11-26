Sirtakide tabak yerini Türk karanfili! 3 milyon dolarlık gelir

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.11.2025 12:16
Yunanistan'ın sirtaki olarak bilinen geleneksel dansında tabak kırmanın Avrupa Birliği'nce yasaklanması nedeniyle artık tavernalarda dans edenlerin başından, Türkiye'den ihracat edilen karanfiller dökülüyor. Bu yılbaşı için de Antalya'dan Yunanistan'a 3 milyon dolarlık karanfil çiçeği kafası gönderiliyor.
