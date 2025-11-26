26 Kasım 2025, Çarşamba
Sirtakide tabak yerini Türk karanfili! 3 milyon dolarlık gelir
Yunanistan'ın sirtaki olarak bilinen geleneksel dansında tabak kırmanın Avrupa Birliği'nce yasaklanması nedeniyle artık tavernalarda dans edenlerin başından, Türkiye'den ihracat edilen karanfiller dökülüyor. Bu yılbaşı için de Antalya'dan Yunanistan'a 3 milyon dolarlık karanfil çiçeği kafası gönderiliyor.