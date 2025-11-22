22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kar yağışı sonrası kar kaplanları yol açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi geçti. Beyaz örtüye bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.