Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Giriş: 22.11.2025 16:10
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kar yağışı sonrası kar kaplanları yol açma çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi geçti. Beyaz örtüye bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
