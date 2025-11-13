Sındırgı’da deprem fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Son olarak sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra ilçe yine art arda 4, 2 ve 4 büyüklüğünde 3 depremle daha sarsıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe yaşanan sarsıntılarla sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre, Sındırgı'da yerel saatle 06:16'da, yerin 12 kilometre derinliğinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bu depremden sadece dakikalar sonra, ilçede 4,2 ve 4,0 büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı. Bölgede "deprem fırtınası" olarak nitelendirilen sarsıntıların sıklıkla devam etmesi, bölge halkında endişeye neden oldu.

DEPREM KÜMELERİ

Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber'de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaşananların "deprem kümeleri" olduğunu ve bunun hem halk hem de bilim insanları için zor bir durum yarattığını belirtti. Şükrü Ersoy, "Bilim insanlarının yüzde 100 kesin verebileceği bir cevap yokken tabii her gün de deprem olunca insanlar huzursuz oluyor. Böyle bir ikilem içerisinde oluyoruz." dedi.

3 AYDIR SALLANIYOR! DEPREM FIRTINASI

Prof. Ersoy, bu depremlerin kökeninin klasik tektonik depremlerden farklı olarak "magmatik kökenli" olabileceği yönündeki daha önceki görüşünü yineledi. Normalde bir ana şokun ardından enerjinin boşaldığını ve giderek sönen artçıların yaşandığını belirten Ersoy, Sındırgı'daki durumun farklılığına dikkat çekti:

"Şimdi burada üç ayda, 10 Ağustos'tan bu yana 17 binin üzerinde deprem var. Ve sönümlenmek şöyle dursun, bugün bile işte dördün üzerinde dört tane deprem var. Yani burada binlerce deprem oluyor."

"1 YILA KADAR DEVAM EDEBİLİR"

Bu depremlerin merkez üslerinin belirli bir fay hattını takip etmediğini, bir alana rastgele dağıldığını ifade eden Ersoy, bu durumun magmatik köken teorisini güçlendirdiğini söyledi. Ersoy, sarsıntıların devam edeceği öngörüsünü paylaşarak, "Yıkıcı deprem gelmeyebilir ama hissedilebilir depremlerin çok sayıda olacağı ve devam edeceğini söylemiştik. Kaldı ki sadece üç ay değil, bir yıla kadar da yayılabilir. Bu gerçekten vatandaşlar için zor bir durum tabii." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEMEZ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı değerlendirmenin yalnızca Sındırgı'daki bu deprem kümesi için geçerli olduğunun altını çizdi.

Batı Anadolu'nun genelinde Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa gibi illerde 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek fayların bulunduğunu ancak Sındırgı'daki bu aktivitenin onları tetiklemeyeceğini vurguladı. Benzer şekilde, Sındırgı depremlerinin İstanbul ve Marmara'daki Kuzey Anadolu Fayı'nı tetiklemesinin söz konusu olmadığını "kesinlikle tetiklemez" diyerek net bir dille ifade etti.

TEORİK TETİKLEME

Ersoy, durumun "hibrit" yani magmatik ve tektonik aktivitenin bir karışımı olma ihtimaline de değinerek, eğer bu deprem kümesindeki enerji bir fay üzerine sıçrarsa teorik olarak tetikleme olabileceğini ancak şu anki değerlendirmelerinin bu yönde olmadığını belirtti.