Şimşekler geceyi aydınlattı! Halay sevdası sağanak dinlemedi

İzmir kent merkezinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Geceyi şimşekler aydınlattı. Özellikle sahil kenarında vakit geçirenler zor anlar yaşadı. Bornova ilçesinde düğündeki bir grubun, şiddetli yağmura aldırış etmeden masanın altında halay çekmesi eğlenceli görüntülere sahne oldu.

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