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Araçlarında rahatsızlanan yolcuları işte böyle hastaneye yetiştirdiler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 15:56
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki farklı minibüs şoförü, araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan iki yolcuyu, güzergahlarının dışına hastaneye yetiştirdi. Şoförlerin, takdir toplayan duyarlı hareketi ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Araçlarında rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdiler
Araçlarında rahatsızlanan yolcuları hastaneye yetiştirdiler
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