Araçlarında rahatsızlanan yolcuları işte böyle hastaneye yetiştirdiler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki farklı minibüs şoförü, araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan iki yolcuyu, güzergahlarının dışına hastaneye yetiştirdi. Şoförlerin, takdir toplayan duyarlı hareketi ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.