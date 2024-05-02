02 Mayıs 2024, Perşembe
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Araçlarında rahatsızlanan yolcuları işte böyle hastaneye yetiştirdiler
Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki farklı minibüs şoförü, araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan iki yolcuyu, güzergahlarının dışına hastaneye yetiştirdi. Şoförlerin, takdir toplayan duyarlı hareketi ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.