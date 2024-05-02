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Beykoz'da kırmızı alarm! Boğaz'da radar füzesi bulundu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 02.05.2024 15:55
İstanbul Beykoz sahilinde hareketli anlar yaşandı. 30 Nisan günü Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişinde deniz yüzeyinde bir cisimle karşılaştı. Patlayıcı radar füzesi olduğu belirlenen madde, Aselsan tarafından incelemeye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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