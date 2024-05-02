02 Mayıs 2024, Perşembe
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Beykoz'da kırmızı alarm! Boğaz'da radar füzesi bulundu
İstanbul Beykoz sahilinde hareketli anlar yaşandı. 30 Nisan günü Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişinde deniz yüzeyinde bir cisimle karşılaştı. Patlayıcı radar füzesi olduğu belirlenen madde, Aselsan tarafından incelemeye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.