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Şile'de sel anı kamerada! Ağva'yı vuran sel böyle geldi

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Giriş: 20.11.2023 14:30
İstanbul Şile'de Ağva'yı vuran selin geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Derenin taşmasıyla birlikte sokakları su bastı. Selin önüne kattığı eşyaları da böyle sürüklendi.
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