Şile’de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında

İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Teke Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alınırken, 18 mahalle ise gözetim bölgesi ilan edildi. Bölgedeki 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması bugün itibarıyla tamamlanırken, geriye kalan 6 bin hayvanın aşılaması ise devam ediyor. Hayvan sahibi Barış Yüksel, "Hastalık bir anda yayıldı ama çok şükür zayiat vermeden atlattık" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN