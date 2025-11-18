19 Kasım 2025, Çarşamba

Şile'de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında
18.11.2025
İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Teke Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alınırken, 18 mahalle ise gözetim bölgesi ilan edildi. Bölgedeki 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması bugün itibarıyla tamamlanırken, geriye kalan 6 bin hayvanın aşılaması ise devam ediyor. Hayvan sahibi Barış Yüksel, "Hastalık bir anda yayıldı ama çok şükür zayiat vermeden atlattık" dedi.
