Siirt'te tekmeli, yumruklu kavga kamerada
Siirt'te dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay sonrası kavgaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.