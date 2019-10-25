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25.10.2019
Siirt'te kavga eden öğretmenleri öğrenciler ayırdı
Siirt'te il ve ilçelerde görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen futsal turnuvasında yumruklar havada uçuştu. Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler zorlukla ayırdı.
Siirt 14 Eylül Kapalı Spor Salonunda oynanan öğretmenler arası futsal turnuva maçında öğretmenler yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.
Farklı okullarda görev yapan öğretmenler arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine giren öğretmenler, araya giren öğrenciler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, maçı izleyen seyirciler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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