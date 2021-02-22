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Şifa kaynağı pekmez! Hangi pekmez neye iyi geliyor?

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 11:40
Güncelleme:22.02.2021 12:05
Kahvaltısında ya da gün arasından bir kaşık pekmez vücuda direnç verir bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ancak pekmezin birçok çeşidi var. Peki en faydalı pekmez hangisi? Hangi pekmez neye iyi gelir? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Keçiboynuzu, üzüm, dut... Aslında birçok çeşidi var pekmezin. Peki en faydalısı hangisi?

ESNAF NE DİYOR: Pekmezden pekmeze göre değişiyor. mesela üzüm pekmezinin kan yapıcı özelliği vardır. Keçiboynuzunun da insan vücudunun direncine iyi geliyor astım bronşit hastalarına tavsiye ediyoruz. Dut pekmezinin de karaciğere iyi geldiği söyleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR: Mineral yönünden çok zengin özellikle a vitamini b vitaminleri yönünden zengin olduğu için pek çok faydası var. Üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda kullanırız. Çocukların gelişiminde anne çocuk sağlığında öneririz.

BÜTÜN ÇEŞİTLERİ FAYDALI ANCAK...

Aslında pekmezin bütün çeşidi faydalı ancak biz daha çok keçiboynuzu pekmezini öneriyoruz. Çünkü içerisindeki vitamin ve mineraller çok fazla magnezyum var krom var kalsiyum yönünden zengin. Bunlara baktığımızda birçok hastalıkta hormonun enzimin aktivitesinde rol oynamaktadır. Enerji verir özellikle kilo alamayan çocuklara keçiboynuzu pekmezini önerebiliyoruz.

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