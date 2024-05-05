05 Mayıs 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
"Dünya için kırmızı kod" teması masada! 80 ülkeden peyzaj mimarları İstanbul'a geliyor
Dünyanın 80 farklı ülkesinden 2 bin peyzaj mimarı tam 48 yıl aranın ardından İstanbul’a geliyor. "dünya için kırmızı kod" teması ile toplanacak olan mimarlar, başta artan afetler olmak üzere iklim krizinin etkilerine karşı alınabilecek önlemler için toplanacak.