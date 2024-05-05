"Dünya için kırmızı kod" teması masada! 80 ülkeden peyzaj mimarları İstanbul'a geliyor

Dünyanın 80 farklı ülkesinden 2 bin peyzaj mimarı tam 48 yıl aranın ardından İstanbul’a geliyor. "dünya için kırmızı kod" teması ile toplanacak olan mimarlar, başta artan afetler olmak üzere iklim krizinin etkilerine karşı alınabilecek önlemler için toplanacak.

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