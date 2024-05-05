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Akılalmaz moda! Hastanelerde alerjik şok vakaları arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 18:10
Son yıllarda internet fenomenleri ve sosyal medyanın da etkisiyle moda haline gelen hastane dışı serum uygulamaları nedeniyle acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısı arttı. Uzmanlarsa bu uygulamalar ölümcül olabilir uyarısı yapıyor.
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