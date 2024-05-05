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Esenler'de silahlı saldırıda ağır yaralanan baba öldü

İHA
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Giriş: 05.05.2024 17:24
Esenler'de dün gece saatlerinde sokakta yürüyen baba ve oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba Nazım Kadir Cansız (41) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Esenler’de silahlı saldırıda ağır yaralanan baba öldü
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