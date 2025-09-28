28 Eylül 2025, Pazar
Sıcaklık düşüyor! Soğuk ve yağışlı hava geliyor... Meteoroloji’den 13 il için sağanak uyarısı
Sıcaklıklar düşüyor, soğuk hava yurt genelinde etkisini gösteriyor. Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yarın ve salı günü yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar görülecek. İşte önümüzdeki haftanın hava durumuna ait notlar...