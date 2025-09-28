Sıcaklık düşüyor! Soğuk ve yağışlı hava geliyor... Meteoroloji’den 13 il için sağanak uyarısı

Sıcaklıklar düşüyor, soğuk hava yurt genelinde etkisini gösteriyor. Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yarın ve salı günü yağış bekleniyor. İstanbul dahil birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgar görülecek. İşte önümüzdeki haftanın hava durumuna ait notlar...

