11 Ocak 2022, Salı
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Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
İnternette geçirdiğiniz zaman içerisinde siber saldırganların bir an hedefi olabiliyorsunuz vee birçok kişi bunu fark etmiyor. Öyle ki her 39 saniye içerisinde bir siber saldırı gerçekleşiyor. Peki bu saldırılara karşı nasıl önlem almalıyız? İşte detaylar...