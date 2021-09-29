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Siber dolandırıcıların yeni oyunu! Dikkat Instagram hesabınız çalınabilir | İki aşamalı güvenlik nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 10:06
Sosyal meyda kullanıcıları aman dikkat! Özellikle de takipçisi çok olanlar. Çünkü siber dolandırıcılar birçok bahane ile size attıkları linkler sayesinde hesabınızı ele geçirebiliyor. Tabii bu durumda hem sizi hem de sizin üzerinizden başkasını mağdur edebiliyor. Peki sistem nasıl işliyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
Instagram hesabınız çalınabilir INSTAGRAM HESABINIZ ÇALINABİLİR
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Instagram hesabınız çalınabilir!
Instagram hesabınız çalınabilir!
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