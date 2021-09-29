Siber dolandırıcıların yeni oyunu! Dikkat Instagram hesabınız çalınabilir | İki aşamalı güvenlik nasıl yapılır?

AVUKATLAR ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Siber dolandırıcılar, avukatlar üzerinden de birçok kişiyi tuzağa çekiyor. Kırık, "Avukatların sizi şikayet ettiğinde dair sahte baro sayfası yapılmış. Buraya hemen kullanıcı adını giriyorsunuz çünkü sizinle ilgili bir şikayet var mı yok mu görmeniz için. Girdikten sonra şifre istiyor ama şifrenizde eğer girdikten sonra iki aşamalı güvenlik onayı varsa tabii şifrenizi bir daha isteyerek yedek çift aktör kodunu istiyor. Telefona gelen kodu giriyorsunuz hesabınız tamamen kontrolü karşı tarafa geçiyor ama son hamle mail adresi istiyor telefon no istiyor böylelikle veri tabanına tüm bilgileri aktarmış oluyorsunuz. Son olarak adınıza oluşturulmuş bir şikayet bulunmamaktadır diyor ve tabii ki bütün bilgileri verileri kendi veri tabanına çekiyorlar ve son olarak Instagram sayfasına sizi atarak bütün şifrenizi hesabınızı ele geçirmiş oluyor ve bundan sonra dolandırıcılık faaliyetleri başlamış oluyor." şeklinde konuştu.