Siber dolandırıcıların yeni oyunu! Dikkat Instagram hesabınız çalınabilir | İki aşamalı güvenlik nasıl yapılır?
Sosyal meyda kullanıcıları aman dikkat! Özellikle de takipçisi çok olanlar. Çünkü siber dolandırıcılar birçok bahane ile size attıkları linkler sayesinde hesabınızı ele geçirebiliyor. Tabii bu durumda hem sizi hem de sizin üzerinizden başkasını mağdur edebiliyor. Peki sistem nasıl işliyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
Giriş Tarihi: 29.09.2021
10:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
10:06
Dolandırıcılar sosyal medyada tanınan ve takipçisi çok olan kullanıcıları hedeflerine alıyorlar sonra korkutup tuzaklarına düşürüyor. Nasıl mı? Bilişim uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya kullanıcılarına kritik uyarılarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"İTİRAZ EDİN DİYORLAR"
Kırık,
"İnsanlara korku verilerek panik oluşturuluyor. Nasıl oluyor? Hakkınızda bir sitede yalan yanlış bilgiler gördük, sizinle ilgili karalama kampanyası oluşturulmuş, sizinle ilgili görseller ifşa edilmiş fotoğraflar ve kötü yorumlar var girerek itiraz edin diyorlar." dedi.
SİBER HIRSIZLARA DİKKAT!
Dolandırıcıların başvurduğu yolları gösteren Kırık,
"Gördüğünüz gibi yanıltıcı web sitesi uyarısı geldi bilgisayarımda veya telefonumda bir kimlik avı hırsızlığına dair filtre olmasaydı belki şifremi kullanıcı adımı girip ne yazık ki verilerimi bilgilerimi hesabımı siber hırsızlara kaptırmış olacaktım." ifadelerini kullandı.
AVUKATLAR ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
Siber dolandırıcılar, avukatlar üzerinden de birçok kişiyi tuzağa çekiyor. Kırık,
"Avukatların sizi şikayet ettiğinde dair sahte baro sayfası yapılmış. Buraya hemen kullanıcı adını giriyorsunuz çünkü sizinle ilgili bir şikayet var mı yok mu görmeniz için. Girdikten sonra şifre istiyor ama şifrenizde eğer girdikten sonra iki aşamalı güvenlik onayı varsa tabii şifrenizi bir daha isteyerek yedek çift aktör kodunu istiyor. Telefona gelen kodu giriyorsunuz hesabınız tamamen kontrolü karşı tarafa geçiyor ama son hamle mail adresi istiyor telefon no istiyor böylelikle veri tabanına tüm bilgileri aktarmış oluyorsunuz. Son olarak adınıza oluşturulmuş bir şikayet bulunmamaktadır diyor ve tabii ki bütün bilgileri verileri kendi veri tabanına çekiyorlar ve son olarak Instagram sayfasına sizi atarak bütün şifrenizi hesabınızı ele geçirmiş oluyor ve bundan sonra dolandırıcılık faaliyetleri başlamış oluyor." şeklinde konuştu.
İKİ AŞAMALI GÜVENLİK
Peki kullanıcılar neye dikkat etmeli? Kırık, "İki aşamalı güvenlik onayı açık olması büyük küçük harf kullanmak özel işaret kullanmak şifrelerde son derece önemli ve antivirüs yazılımları kullanmak çünkü antivirüs yazılımları o olta linklerin önüne geçmesini sağlıyor erişim engeli kıyarak oltaya düşmememizi sebebiyet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.