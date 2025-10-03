Sezaryen doğumda rezalet | Anestezi iğnesi belinde kırıldı! Deniz bebek oksijensiz kaldı!

İzmir'de özel hastanede doğum yapan Elif Sandal'ın başına gelmeyen kalmadı. Lokal anestezi için kullanılan iğne genç kadının belinde kırıldı ve 3 gün boyunca çıkarılamadı. Bebeğiyse doğar doğmaz oksijen takviyesi yapılmadığı için entübe edildi. Annenin belinde bebeğin ise kalbinde hasar var.

