Şehri istila ettiler! Vatandaşlar tedirgin: Kapılarımızı açamıyoruz

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çekirgeler şehir merkezini adeta istila etti. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşıyor. Turgut Hüseyni, "Bizleri ürkütüyor çünkü sayıları gittikçe artıyor” dedi.

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