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Şehri istila ettiler! Vatandaşlar tedirgin: Kapılarımızı açamıyoruz

İHA
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Giriş: 24.05.2024 10:20
Bitlis’in Tatvan ilçesinde çekirgeler şehir merkezini adeta istila etti. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşıyor. Turgut Hüseyni, "Bizleri ürkütüyor çünkü sayıları gittikçe artıyor” dedi.
Şehri istila ettiler! Vatandaşlar tedirgin ŞEHRİ İSTİLA ETTİLER! VATANDAŞLAR TEDİRGİN

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